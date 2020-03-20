Китай, оправляющийся от эпидемии коронавируса, поставит в Литву большую партию защитных средств. Об этом 20 марта сообщает Sputnik Литва

Заказ, прибытие которого ожидается на следующей неделе, содержит 1,8 миллиона респираторов FFP2, 5,7 миллиона одноразовых масок, 810 тысяч защитных очков, 1,8 миллиона колпаков, столько же одноразовых халатов, 1,05 миллиона одноразовых комбинезонов, 15 миллионов перчаток, 3,6 миллиона бахил.

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Уже в пятницу, 20 марта, в Литве ожидается первая партия гуманитарной помощи от компании Huawei и торговой палаты Китая. Это 20 тысяч масок и 120 тысяч перчаток.

К 20 марта в прибалтийской республике зафиксировали 48 случаев коронавирусной инфекции.