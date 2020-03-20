Заказ, прибытие которого ожидается на следующей неделе, содержит 1,8 миллиона респираторов FFP2, 5,7 миллиона одноразовых масок, 810 тысяч защитных очков, 1,8 миллиона колпаков, столько же одноразовых халатов, 1,05 миллиона одноразовых комбинезонов, 15 миллионов перчаток, 3,6 миллиона бахил.
Соответствующее соглашение подписало посольство Литвы в КНР.
Уже в пятницу, 20 марта, в Литве ожидается первая партия гуманитарной помощи от компании Huawei и торговой палаты Китая. Это 20 тысяч масок и 120 тысяч перчаток.
К 20 марта в прибалтийской республике зафиксировали 48 случаев коронавирусной инфекции.