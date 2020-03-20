В резерве Харькова еще есть электротранспорт, но он не может выйти на маршруты ввиду нехватки водителей. Об этом 20 марта сообщил Telegram-канал Украина.ру со ссылкой на заммэра города Евгения Водовозова

«Им плевать на меры безопасности»: харьковчане устроили давку в транспорте, нарушив карантин - видео © Facebook, Харьков 1654

При этом, как сообщил Водовозов, в харьковском резерве есть еще около 50 трамваев и троллейбусов, которые можно было бы выпустить на маршруты. Однако проблема заключается в том, что для этого не хватает водителей.

«Мы приглашаем водителей из области, поскольку пригородные перевозки остановлены, готовы заключить с ними договоры. Но они отказываются, не пришел ни один», — рассказал он.

В связи с этим заместитель градоначальника еще раз призвал всех харьковчан, у которых есть права нужной категории, помочь городу и выйти на временную работу водителями.