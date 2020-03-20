С 17 марта на Украине в качестве карантинных мер закрылось метро, а с 18 марта было прекращено автобусное, авиа- и железнодорожное сообщение. В результате в ряде городов страны, в том числе в Харькове, произошел транспортный коллапс из-за нехватки машин, которые имеют право перевозить не более чем 10 человек за раз.
При этом, как сообщил Водовозов, в харьковском резерве есть еще около 50 трамваев и троллейбусов, которые можно было бы выпустить на маршруты. Однако проблема заключается в том, что для этого не хватает водителей.
«Мы приглашаем водителей из области, поскольку пригородные перевозки остановлены, готовы заключить с ними договоры. Но они отказываются, не пришел ни один», — рассказал он.
В связи с этим заместитель градоначальника еще раз призвал всех харьковчан, у которых есть права нужной категории, помочь городу и выйти на временную работу водителями.