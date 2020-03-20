Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил крымчанам, выезжающим за границу по украинскому паспорту, уголовной ответственностью за сокрытие информации о посещенных странах. Об этом он заявил на заседании республиканского оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса в пятницу, 20 марта, передает РИА Новости

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Елены Романовской, крымчане, которые возвращаются с территории Украины с загранпаспортами украинского образца, часто скрывают информацию о странах, которые они посетили. Отследить, где они побывали, ни пограничные службы, ни специалисты Роспотребнадзора не могут — выезжают из Крыма и въезжают обратно эти люди по российскому паспорту.

«Те (крымчане), у кого есть биометрические паспорта (Украины). Я прошу помнить о гражданской ответственности. Вы рискуете привезти сюда заразу, подвергаете опасности жизни родственников, соседей, других крымчан… Если выяснится, что кто-то скрыл (информацию о выезде за границу — ред.) и привез заразу на территорию Республики Крым, то я буду настаивать на возбуждении уголовного дела», — заявил Аксенов.

Он также поручил разместить на пунктах пропуска информационные стенды, напоминающие о необходимости сообщать о таких поездках.