По словам вице-премьера республики Елены Романовской, крымчане, которые возвращаются с территории Украины с загранпаспортами украинского образца, часто скрывают информацию о странах, которые они посетили. Отследить, где они побывали, ни пограничные службы, ни специалисты Роспотребнадзора не могут — выезжают из Крыма и въезжают обратно эти люди по российскому паспорту.
«Те (крымчане), у кого есть биометрические паспорта (Украины). Я прошу помнить о гражданской ответственности. Вы рискуете привезти сюда заразу, подвергаете опасности жизни родственников, соседей, других крымчан… Если выяснится, что кто-то скрыл (информацию о выезде за границу — ред.) и привез заразу на территорию Республики Крым, то я буду настаивать на возбуждении уголовного дела», — заявил Аксенов.
Он также поручил разместить на пунктах пропуска информационные стенды, напоминающие о необходимости сообщать о таких поездках.