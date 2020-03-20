Военно-грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет. Это единственная трасса, которая соединяет Россию с Грузией и Арменией.
Трассу перекрыли 16 марта из-за ухудшения погоды. После этого там образовалась пробка из более чем 600 грузовиков.
Сход снежных лавин на участке Мцхета-Степанцминда-Ларс с помощью воздушных взрывов провели вертолеты компании Mountain Resorts Solutions и МВД Грузии.
В республике такую операцию провели впервые.
Спецтехника уже приступила к расчистке снежных завалов. В департаменте надеются, что автомагистралью можно будет воспользоваться в ближайшее время.