На закрытом из-за лавинной опасности участке Военно-грузинской дороги в ущелье Коби провели искусственный сход снежных лавин. Об этом сообщает 20 марта "Интерфакс" со ссылкой на департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии

Военно-грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет. Это единственная трасса, которая соединяет Россию с Грузией и Арменией.

Трассу перекрыли 16 марта из-за ухудшения погоды. После этого там образовалась пробка из более чем 600 грузовиков.

Грузия закрывает границу с Россией из-за угрозы распространения коронавируса © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

В республике такую операцию провели впервые.

Спецтехника уже приступила к расчистке снежных завалов. В департаменте надеются, что автомагистралью можно будет воспользоваться в ближайшее время.