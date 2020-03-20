Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуострову необходимо подготовиться к провалу туристического сезона в связи с распространением коронавируса. Такое поручение он дал правительству в ходе заседания республиканского оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса в пятницу, 20 марта, передает "Крыминформ"

«Мы понимаем, что заграница будет закрыта, сейчас надо ожидать, что увеличение турпотока будет. Но мы должны рассмотреть в том числе и самый плохой вариант развития событий. Хочешь мира — готовься к войне. Мы должны понимать, что, если вдруг наоборот выйдет картина, срыв курортного сезона означает, что у нас большое количество людей останется без работы, доходов. Отработать меры поддержки на случай развития ситуации в негативном плане», — заявил Аксенов.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Вадима Волченко, сейчас угрозы срыва туристического сезона нет — число бронирований отелей на уровне прошлого года. Кроме того, отмечается всплеск бронирований от операторов ведущих федеральных турагентств.

Волченко добавил, что в гостиницах и санаториях в настоящий момент обеспечиваются все необходимые меры противоэпидемиологической безопасности, а дезинфицирующих средств хватит на 4 месяца.