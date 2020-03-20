«Мы понимаем, что заграница будет закрыта, сейчас надо ожидать, что увеличение турпотока будет. Но мы должны рассмотреть в том числе и самый плохой вариант развития событий. Хочешь мира — готовься к войне. Мы должны понимать, что, если вдруг наоборот выйдет картина, срыв курортного сезона означает, что у нас большое количество людей останется без работы, доходов. Отработать меры поддержки на случай развития ситуации в негативном плане», — заявил Аксенов.
По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, сейчас угрозы срыва туристического сезона нет — число бронирований отелей на уровне прошлого года. Кроме того, отмечается всплеск бронирований от операторов ведущих федеральных турагентств.
Волченко добавил, что в гостиницах и санаториях в настоящий момент обеспечиваются все необходимые меры противоэпидемиологической безопасности, а дезинфицирующих средств хватит на 4 месяца.