На территории Российской Федерации выявили семь новых случаев заражения коронавирусом: шесть в Якутии и один в Подмосковье, передает РИА Новости 20 марта

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк данным оперативного штаба при правительстве Якутии, заболевание подтвердили у шести человек, у которых предварительные анализы показывали наличие коронавируса. Среди них: гендиректор Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) Андрей Коробов, который недавно приехал из Москвы, и пятеро контактировавших с ним сотрудников ЯТЭК — четыре менеджера из Москвы и местный работник.

Как уточнила в Telegram-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина, в общей сложности в республике выявлено семь случаев COVID-19. По ее словам, все инфицированные проходят лечение в инфекционном стационаре Якутска.

Еще один случай был зафиксирован в Подмосковье. По данным регионального оперативного штаба, заболел человек, прилетевший 11 марта из Праги. Таким образом, число заболевших в Московской области достигло 18 человек.

Ранее сообщалось о 199 случаях коронавируса в целом по России, при этом девять человек уже вылечились.