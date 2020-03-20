По данным оперативного штаба при правительстве Якутии, заболевание подтвердили у шести человек, у которых предварительные анализы показывали наличие коронавируса. Среди них: гендиректор Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) Андрей Коробов, который недавно приехал из Москвы, и пятеро контактировавших с ним сотрудников ЯТЭК — четыре менеджера из Москвы и местный работник.
Как уточнила в Telegram-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина, в общей сложности в республике выявлено семь случаев COVID-19. По ее словам, все инфицированные проходят лечение в инфекционном стационаре Якутска.
Еще один случай был зафиксирован в Подмосковье. По данным регионального оперативного штаба, заболел человек, прилетевший 11 марта из Праги. Таким образом, число заболевших в Московской области достигло 18 человек.
Ранее сообщалось о 199 случаях коронавируса в целом по России, при этом девять человек уже вылечились.