Прокуратура Киева начала досудебное расследование против сотрудников частной медклиники, которые не сообщили властям о пациенте, инфицированном коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 20 марта

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Согласно информации, обнародованной в СМИ, киевлянин, который недавно посещал Швейцарию, сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Однако центр не сообщил о положительном тесте пациента Министерству здравоохранения и Центру общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий», — говорится в сообщении прокуратуры.

Сведения по факту данного правонарушения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по уголовной статье о нарушении правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней.

Стоит отметить, что ранее Верховная Рада усилила ответственность за нарушение санитарных правил. Теперь такие действия караются штрафом от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Если же это повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия, ответственность предусмотрена в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.