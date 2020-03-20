Количество заболевших коронавирусной инфекцией в мире к 20 марта составляет почти 210 тысяч человек. Эти данные содержатся в последнем отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

Коронавирус унес жизни более 8,7 тысячи человек по всему миру. В настоящее время эпицентр пандемии находится в Европе, где зафиксировал более четырех тысяч смертей.

Пандемия в цифрах и фактах. Что известно о коронавирусе к 12:00 20 марта © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Во Львовской области за сутки коронавирус стали подозревать у еще восьми человек. Общее количество возможных случаев заражения составляет 44 человека.

Накануне Минздрав Украины сообщил об очередной, третьей, жертве пандемии. Ею стала 56-летняя жительница Ивано-Франковской области. Она пыталась вылечиться самостоятельно и обратилась к врачам слишком поздно.

В столице Украины бизнесмены искусственно создают дефицит медицинских масок. По словам заместителя председателя столичной городской госадминистрации (КГГА) Николая Поворозника, запаса для больниц хватит максимум на десять дней.

Убытки украинской столицы от карантина составят 1,5 миллиарда гривен (около 4,5 миллиарда рублей. — Ред.), добавил он.

Украина ожидает крупную поставку средств для противодействия коронавирусу из Китая — Зеленский © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский в своем видеообращении пообещал обеспечить украинцев экспресс-тестами и дезинфекторами. По его словам, на Украину через 48 часов поставят 10 млн высокоточных лабораторных тестов, аппараты искусственной вентиляции легких и маски. Все это на Украину поставит Китай, где начавшаяся в декабре прошлого года эпидемия идет на спад.

Дают о себе знать и последствия транспортного кризиса, вызванного ограничением количества пассажиров. Так, в Киеве мужчина разбил стекла троллейбуса после того, как его не пустили в салон.

В России количество зараженных достигло 199 человек, 98 из них в Москве. За сутки медики признали здоровыми четырех человек. Таким образом, на настоящий момент коронавирус смогли побороть девять россиян.

Российские медики тем временем предпринимают самостоятельные усилия по созданию вакцины от смертельного заболевания.

Старикам здесь не место? Карантин как шанс человечества на передышку © REUTERS, GG/ANI | REUTERS, GG/ANI | Перейти в фотобанк

Накануне сотрудники НИИ имени Смородинцева в Санкт-Петербурге сообщили, что полностью расшифровали геном коронавируса.

На фоне глобальной эпидемии в соседней с Россией и Украиной Польше стали пробуждаться имперские настроения, которые сопровождаются территориальными притязаниями к России.

Читатели польской Gazeta Wyborcza сочли закрытие Россией границ из-за пандемии коронавируса удобной возможностью, чтобы присоединить Калининградскую область к Польше.

«Это типичное весеннее обострение, и не надо на это обращать внимание. Всерьез не надо воспринимать такие вещи», — заявил завкафедрой истории южных и западных славян Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Геннадий Матвеев.

В Белоруссии количество инфицированных к 20 марта составило 69 человек. Из них 15 пациентов выздоровели. Несмотря на кризис, который охватил весь мир из-за коронавируса, президент Александр Лукашенко сохраняет спокойствие.

«Спланировали и устроили какой-то психический дом», — прокомментировал он ситуацию с коронавирусом, передает БелТа.

Однако белорусский лидер признал существование глобального финансово-экономического кризиса, в который его страна уже «вступила одной ногой».

Тем не менее Лукашенко не исключает, что страны еще смогут восстановить уровень развития, который был до того, как мир оказался во власти пандемии.

Бизнес ушёл. Карантин разрушил экономику Одессы © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Рост числа зараженных медики ВОЗ прогнозируют и в Молдавии. По их оценкам, в этой стране количество заболевших в ближайшем будущем может достигнуть 500 человек.

Впрочем, официальный Кишинев, по словам президента республики Игоря Додона, готов к такому сценарию.