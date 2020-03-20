«Все уйдут, и Гиппократ не поможет!»: врач из Киева призвала Зеленского перестать относиться к медикам как к второсортному персоналу

Врач рассказала, что ее зарплата составляет всего 5-6 тысяч гривен (14,2-17 тысяч рублей) в месяц, в связи с чем на работу она ездит исключительно на метро, так как позволить себе поездки в такси в условиях карантина она не может. По ее словам, большая часть врачей, все санитарки и 80% медсестер так же, как и она, не могут ездить на работу, потому что живут за пределами Киева и не имеют автомобиля.
Соколова также рассказала о недостатке средств индивидуальной защиты в больницах, что, по ее мнению, может привести к кадровому дефициту.
«В моем отделении нет масок, нет дезрастворов, нет достаточного количества аппаратов ИВЛ и, сказали, не будет!.. На ваших словах, в больницах есть все, мы все готовы, а по факту это ложь! Учитывая отсутствие даже минимума для индивидуальной защиты, весь медицинский персонал будет поголовно болеть, что приведет к кадровому дефициту. А пациенты будут "лечится" самостоятельно», — спрогнозировала развитие событий медик.
При этом она подчеркнула, что из средств индивидуальной защиты нужны не просто маски, а респираторы ffp3 (минимум три единицы в сутки на каждого) и дезрастворы. Также необходима развозка медицинского персонала.
Соколова призвала прекратить относиться к врачам как к второсортному персоналу, который «за гроши и без ничего должен вас спасать».
«Все уйдут, и Гиппократ не поможет! И вы увидите реальную катастрофу… Такой ужас происходит в столице, а я молчу о периферии. Если что-то делаете на благо народа, просчитайте все последствия, особенно для тех, кто должен вас спасать… Пора подумать о медицине», — заявила врач.