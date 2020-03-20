«Все уйдут, и Гиппократ не поможет!»: врач из Киева призвала Зеленского перестать относиться к медикам как к второсортному персоналу

Врач-реаниматолог Николь Соколова, работающая в одной из киевских больниц, обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Минздраву, заявив о катастрофическом положении с обеспечением медиков средствами индивидуальной защиты. Она сообщила об этом в своем Instagram 20 марта

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Соколова также рассказала о недостатке средств индивидуальной защиты в больницах, что, по ее мнению, может привести к кадровому дефициту.

«В моем отделении нет масок, нет дезрастворов, нет достаточного количества аппаратов ИВЛ и, сказали, не будет!.. На ваших словах, в больницах есть все, мы все готовы, а по факту это ложь! Учитывая отсутствие даже минимума для индивидуальной защиты, весь медицинский персонал будет поголовно болеть, что приведет к кадровому дефициту. А пациенты будут "лечится" самостоятельно», — спрогнозировала развитие событий медик.

При этом она подчеркнула, что из средств индивидуальной защиты нужны не просто маски, а респираторы ffp3 (минимум три единицы в сутки на каждого) и дезрастворы. Также необходима развозка медицинского персонала.

Соколова призвала прекратить относиться к врачам как к второсортному персоналу, который «за гроши и без ничего должен вас спасать».

«Все уйдут, и Гиппократ не поможет! И вы увидите реальную катастрофу… Такой ужас происходит в столице, а я молчу о периферии. Если что-то делаете на благо народа, просчитайте все последствия, особенно для тех, кто должен вас спасать… Пора подумать о медицине», — заявила врач.