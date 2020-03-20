«В очередной раз требуем от министра здравоохранения [Ильи Емца] немедленно и прозрачно распределить тест-системы для определения коронавируса COVID-19 в регионы. Власти также должны обнародовать информацию о том, сколько тестов есть в каждой области. Имеющаяся у нас информация показывает, что в некоторых регионах тестов нет вообще», — утверждает партия.
Также «Голос» отмечает, что Украина находится на последнем месте в мире по количеству протестированных людей. Опыт других стран свидетельствует о том, что чем раньше государство начинает массово тестировать людей и определять контактных лиц, тем больше шансов сдержать пандемию.