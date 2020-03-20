Тестирование на коронавирус должно быть массовым, а необходимые изменения в инструкции для врачей нужно внести немедленно. Об этом 20 марта заявила партия «Голос» в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Также «Голос» отмечает, что Украина находится на последнем месте в мире по количеству протестированных людей. Опыт других стран свидетельствует о том, что чем раньше государство начинает массово тестировать людей и определять контактных лиц, тем больше шансов сдержать пандемию.