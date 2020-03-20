В Латвии конфискованный контрабандный спирт будет использоваться для дезинфекции поверхностей. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщил Sputnik Латвия со ссылкой на главу МВД республики Сандиса Гиргенса

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк приводит Sputnik слова министра. По данным Минздрава, в Латвии коронавирус был выявлен у 111 человек. В республике введен режим ЧС, закрыто авиа- и наземное сообщение с другими государствами, отменены массовые мероприятия.