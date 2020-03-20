«Кабинет министров поддержал мое предложение использовать переданный на уничтожение контрабандный спирт (более 90%) службами для дезинфекции. К примеру, для чистки поверхностей и полов. Сейчас доступно около 9 тонн. В ситуациях дефицита нужно использовать все имеющиеся ресурсы», — приводит Sputnik слова министра.
По данным Минздрава, в Латвии коронавирус был выявлен у 111 человек. В республике введен режим ЧС, закрыто авиа- и наземное сообщение с другими государствами, отменены массовые мероприятия.