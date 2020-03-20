«Мы сделаем все, чтобы обеспечить средствами индивидуальной защиты, экспресс-тестами, дезинфекторами каждого гражданина Украины», — заявил он.
По его словам, на Украину через 48 часов поставят 10 млн высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем уголкам Украины, 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, 1 млн масок для аптек, 100 тыс. масок повышенной защиты для врачей и работников полиции.
Также на Украину приедут 400 тыс. экспресс-тестов и 10 тыс. литров дезинфекционной жидкости.