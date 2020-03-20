Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, Китай отправит Украине маски, тесты и аппараты искусственной вентиляции легких. Соответствующее видеообращение он обнародовал 20 марта в Facebook

«Мы сделаем все, чтобы обеспечить средствами индивидуальной защиты, экспресс-тестами, дезинфекторами каждого гражданина Украины», — заявил он. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Также на Украину приедут 400 тыс. экспресс-тестов и 10 тыс. литров дезинфекционной жидкости.