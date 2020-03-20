Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Институт молекулярной биологии Национальной академии наук Украины изготовил первую партию экспресс-тестов для проверки на наличие коронавируса. Соответствующее видеообращение глава государства обнародовал 20 марта в Facebook

«Мы получили первую партию экспресс-тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины. Я благодарю наших ученых, наших специалистов за то, что в короткие сроки смогли это сделать», — сказал он.