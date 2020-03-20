Жители Литвы считают гречневую крупу самым антикризисным товаром во время пандемии коронавируса. Об этом 20 марта сообщает Sputnik Литва со ссылкой на портал Pricer.lt

В конце февраля литовцы впервые ринулись в магазины скупать товары первой необходимости на фоне сообщений о росте эпидемии коронавируса.

Тогда самый дешевый пакет гречки объемом 800 грамм можно было купить за 0,85 евро. Сейчас такой же пакет прибавил в цене до 1,15 евро.

Акционная цена на гречку в магазинах сети Lidl достигает докризисного уровня — 0,89 евро.

Пандемия в цифрах и фактах. Что известно о коронавирусе к 12:00 20 марта © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

В феврале средняя корзина самых дешевых продуктов подорожала до 56,91 евро

В Литве к 20 марта коронавирус выявили у 48 человек. Власти республики 16 марта объявили карантин, который должен продлиться до 30 марта.