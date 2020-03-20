В конце февраля литовцы впервые ринулись в магазины скупать товары первой необходимости на фоне сообщений о росте эпидемии коронавируса.
Тогда самый дешевый пакет гречки объемом 800 грамм можно было купить за 0,85 евро. Сейчас такой же пакет прибавил в цене до 1,15 евро.
Акционная цена на гречку в магазинах сети Lidl достигает докризисного уровня — 0,89 евро.
Покупатели также сметают с полок литовских магазинов муку, макароны, мясо, рыбные консервы, масло и сахар.
В феврале средняя корзина самых дешевых продуктов подорожала до 56,91 евро
В Литве к 20 марта коронавирус выявили у 48 человек. Власти республики 16 марта объявили карантин, который должен продлиться до 30 марта.