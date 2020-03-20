Всемирная организация здоровья (ВОЗ) прогнозирует, что Молдавию ожидает до 500 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом президент республики Игорь Додон заявил в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook 20 марта

«Специалисты ВОЗ говорят, что в Молдавии коронавирусом могут заразиться 400-500 человек, мы готовы к сценарию, когда число больных достигнет 2 тысяч. К этому уже подготовлены медицинские учреждения в Кишиневе и других районах страны», — сказал Додон.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Согласно последним данным, в Молдавии зарегистрировано 49 случаев заражения коронавирусом. С 17 марта в стране действует режим ЧС, закрыто авиа- и наземное сообщение с другими государствами. В республике также запрещены массовые мероприятия, закрыты образовательные учреждения, закрываются магазины и рестораны.