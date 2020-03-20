«Специалисты ВОЗ говорят, что в Молдавии коронавирусом могут заразиться 400-500 человек, мы готовы к сценарию, когда число больных достигнет 2 тысяч. К этому уже подготовлены медицинские учреждения в Кишиневе и других районах страны», — сказал Додон.
Он также отметил, что в Молдавии на сегодняшний день анализы на коронавирус оказываются положительными лишь у 10-11% из тех, у кого заболевание подозревают.
Согласно последним данным, в Молдавии зарегистрировано 49 случаев заражения коронавирусом. С 17 марта в стране действует режим ЧС, закрыто авиа- и наземное сообщение с другими государствами. В республике также запрещены массовые мероприятия, закрыты образовательные учреждения, закрываются магазины и рестораны.