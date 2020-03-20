«По оперативной информации, за поздний вечер и ночь в области с подозрением на коронавирусной инфекцией появилось еще восемь пациентов. В инфекционную больницу госпитализировали 6 человек с Жовковского района и города Львова.
Двое больных из Бугского района и Львова находятся в самоизоляции. Среди этих восьми человек есть дети 2011 и 2016 гг. рождения. Осуществляется обследование пациентов, анализы на COVID-19 будут отобраны, после чего их отправят в Киев.
Сейчас на госпитализации в областной инфекционной клинической больнице — 30 человек. В самоизоляции находятся 6 человек. У всех пациентов клинические проявления острой респираторной инфекции. Состояние всех больных стабильное. Всего в области с подозрением COVID-19 обратились 44 человека.