Во Львовской области появилось еще восемь человек с подозрением на коронавирус. Об этом 20 марта сообщил заместитель директора Львовской областной инфекционной клинической больницы Игорь Берник, передает Львовская облгосадминистрация в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Двое больных из Бугского района и Львова находятся в самоизоляции. Среди этих восьми человек есть дети 2011 и 2016 гг. рождения. Осуществляется обследование пациентов, анализы на COVID-19 будут отобраны, после чего их отправят в Киев.

Сейчас на госпитализации в областной инфекционной клинической больнице — 30 человек. В самоизоляции находятся 6 человек. У всех пациентов клинические проявления острой респираторной инфекции. Состояние всех больных стабильное. Всего в области с подозрением COVID-19 обратились 44 человека.