Ранее читатели польской Gazeta Wyborcza сочли закрытие Россией границ из-за пандемии коронавируса поводом для присоединения Калининградской области. Так, в публикации издания говорится, что регион оказался в «полуизоляции» и местные жители, якобы привыкшие делать покупки в польских супермаркетах, оказались лишены этой возможности.
«Они (поляки. — Ред.) на это (присоединение. — Ред.) не имеют ни малейших прав. Нет, это типичное весеннее обострение, и не надо на это обращать внимание. Всерьез не надо воспринимать такие вещи. Поляки сейчас на официальном уровне пытаются какие-то сигналы нам подавать, но насколько они способны? У них выборы президентские. И тут появляется такая новость», — отметил Матвеев.
Калининградская область занимает полуэксклавное географическое положение, то есть не имеет общих границ с остальной территорией России, но граничит с Литвой и Польшей. При этом во вторник, 17 марта, в Калининграде зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом: одна женщина заболела вирусом после посещения Польши, а другая контактировала с ней.
Всего официально в городе подтверждено пять случаев заражения коронавирусом.