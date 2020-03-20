Призыв читателей польской Gazeta Wyborcza присоединить Калининградскую область к Польше не стоит воспринимать всерьез — это типичное весеннее обострение. Об этом профессор, заведующий кафедрой истории южных и западных славян Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Геннадий Матвеев заявил РИА Новости 20 марта

Поляки захотели воспользоваться коронавирусом и заполучить Калининград, но нарвались на ответ © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

«Они (поляки. — Ред.) на это (присоединение. — Ред.) не имеют ни малейших прав. Нет, это типичное весеннее обострение, и не надо на это обращать внимание. Всерьез не надо воспринимать такие вещи. Поляки сейчас на официальном уровне пытаются какие-то сигналы нам подавать, но насколько они способны? У них выборы президентские. И тут появляется такая новость», — отметил Матвеев.

Калининградская область занимает полуэксклавное географическое положение, то есть не имеет общих границ с остальной территорией России, но граничит с Литвой и Польшей. При этом во вторник, 17 марта, в Калининграде зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом: одна женщина заболела вирусом после посещения Польши, а другая контактировала с ней.

Всего официально в городе подтверждено пять случаев заражения коронавирусом.