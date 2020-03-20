Дефицит дезинфицирующих средств, в частности антисептиков, на Украине вызвали две проблемы — бюрократический барьер и нехватка сырья. Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил в эфире телеканала «1+1» 19 марта

Антисептик от Louis Vuitton: французский парфюмерный концерн начнет выпускать гель для рук вместо духов © Nadyana Magazine / flickr.com

Однако с антисептиками, по словам Ляшко, возникла проблема.

«Мы провели встречу с крупнейшими производителями антисептических средств, где проговорили, почему их нет на рынке. Первый вопрос был в регистрации дезинфицирующих средств. Там возник один бюрократический барьер, который мы в ближайшее время решим… Второе — это с наличием сырья… Его нигде нельзя достать», — рассказал он.

По словам главного санврача Украины, из-за бюрократического барьера производители дезинфицирующих средств облагались налогом. Он пообещал, что до следующей среды, 25 марта, эта проблема будет решена.

Ранее Минздрав заявлял о 26 случаях инфицирования COVID-19 на Украине, три из которых стали летальными. Наибольшее число заболевших наблюдается в Черновицкой области.