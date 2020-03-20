Дефицит медицинских масок и антисептика образовался в Киеве и Киевской области из-за угрозы распространения нового коронавируса. Киев из резервного фонда городского бюджета выделил более 383 тысяч долларов на закупку медицинских масок.
Однако с антисептиками, по словам Ляшко, возникла проблема.
«Мы провели встречу с крупнейшими производителями антисептических средств, где проговорили, почему их нет на рынке. Первый вопрос был в регистрации дезинфицирующих средств. Там возник один бюрократический барьер, который мы в ближайшее время решим… Второе — это с наличием сырья… Его нигде нельзя достать», — рассказал он.
По словам главного санврача Украины, из-за бюрократического барьера производители дезинфицирующих средств облагались налогом. Он пообещал, что до следующей среды, 25 марта, эта проблема будет решена.
Ранее Минздрав заявлял о 26 случаях инфицирования COVID-19 на Украине, три из которых стали летальными. Наибольшее число заболевших наблюдается в Черновицкой области.