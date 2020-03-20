Пандемией охвачены более 160 стран, общее количество заболевших превысило 207 тысяч человек.
На Украине эпицентром заболевания остается Черновицкая область. Всего на Буковине 15 зараженных. За сутки в регионе коронавирус диагностировали у пяти человек. Эти цифры увеличили инфекционную статистику до 26 человек.
Накануне Минздрав Украины сообщил об очередной, третьей, жертве пандемии. Ею стала 56-летняя жительница Ивано-Франковской области. Она пыталась вылечиться самостоятельно и обратилась к врачам слишком поздно.
Уносит жизни украинцев пандемия и за рубежом. В итальянской провинции Бергамо от осложнений скончалась уроженка Львовской области, сообщает председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий. Официально эту инфрмацию МИД Украины пока не подтвердил.
Тем временем Украина переживает последствия транспортного коллапса, который наступил из-за решения Кабмина ограничить количество пассажиров в общественном транспорте до 10 человек и остановить работу метрополитена.
В итоге украинцам, которые опаздывали на работу, пришлось штурмовать маршрутки, а Нацполиция за минувшие сутки зафиксировала около 270 нарушений правил карантина.
Как сообщает утром 20 марта ТСН, Нацгвардии пришлось взять под охрану инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве, которое на днях осаждали жители столицы, пытавшиеся пройти тест на коронавирус. В столице Украины выявили три случая коронавирусной инфекции. Власти Киева объявили режим ЧС.
В России, по последней информации, количество заразившихся составило 199 человек. Большинство из них подхватили инфекцию в охваченных пандемией странах. Девять пациентов смогли побороть болезнь.
В клинической инфекционной больнице Петербурга проверку на коронавирус проходят более 320 человек, в том числе 48 детей.
Накануне сообщалось о смерти в Москве 79-летней женщины, профессора Российского университета нефти и газа. У нее врачи диагностировали коронавирус, однако причиной смерти, по данным оперативного штаба, стал отрыв легочного тромба.
Всего в российской столице 98 случаев инфекции.
Тем временем медики ищут способы борьбы с заболеванием, взявшим в осаду весь цивилизованный мир. В пятницу, 20 марта, Роспотребнадзор объявил о начале испытания прототипов вакцины против нового коронавируса. Пока испытания иммуногенности ведутся на лабораторных животных.
Накануне сотрудники НИИ имени Смородинцева в Санкт-Петербурге сообщили, что полностью расшифровали геном коронавируса.
Растет количество заболевших и в соседних с Россией странах. Так, на юге Киргизии в Ошской области выявили еще три случая COVID-19. Все заболевшие пожилые женщины от 67 до 77 лет. Они вернулись в Киргизию из Кувейта после паломничества к мусульманским святыням в Саудовской Аравии. Всего в республике шесть случаев коронавирусной инфекции.
Власти Латвии, в которой коронавирус выявили у 86 человек, решили выделить на смягчение последствий эпидемии более двух млрд евро.
К 20 марта в Казахстане выявили 49 заболевших коронавирусом, пять новых случаев ухудшили статистику за минувшие сутки. Все новые инфицированные недавно вернулись из-за рубежа.
Центрами эпидемии стали крупнейшие города республики — Нур-Султан (25 случаев) и Алма-Ата (22 случая), еще двух заболевших обнаружили в Караганде. Власти изолировали казахстанские мегаполисы от окружающего мира.