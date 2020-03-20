Пандемия коронавируса продолжает собирать дань в виде человеческих жизней, шествуя по планете. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 20 марта жертвами COVID-19 стали более 8,7 тысячи человек

Пандемией охвачены более 160 стран, общее количество заболевших превысило 207 тысяч человек.

На Украине эпицентром заболевания остается Черновицкая область. Всего на Буковине 15 зараженных. За сутки в регионе коронавирус диагностировали у пяти человек. Эти цифры увеличили инфекционную статистику до 26 человек.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Уносит жизни украинцев пандемия и за рубежом. В итальянской провинции Бергамо от осложнений скончалась уроженка Львовской области, сообщает председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий. Официально эту инфрмацию МИД Украины пока не подтвердил.

Тем временем Украина переживает последствия транспортного коллапса, который наступил из-за решения Кабмина ограничить количество пассажиров в общественном транспорте до 10 человек и остановить работу метрополитена.

В итоге украинцам, которые опаздывали на работу, пришлось штурмовать маршрутки, а Нацполиция за минувшие сутки зафиксировала около 270 нарушений правил карантина.

Как сообщает утром 20 марта ТСН, Нацгвардии пришлось взять под охрану инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве, которое на днях осаждали жители столицы, пытавшиеся пройти тест на коронавирус. В столице Украины выявили три случая коронавирусной инфекции. Власти Киева объявили режим ЧС.

В России, по последней информации, количество заразившихся составило 199 человек. Большинство из них подхватили инфекцию в охваченных пандемией странах. Девять пациентов смогли побороть болезнь.

В клинической инфекционной больнице Петербурга проверку на коронавирус проходят более 320 человек, в том числе 48 детей.

Коронавирус в Европе: Италия опередила Китай по числу умерших, Меркель вспомнила о Второй мировой © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Всего в российской столице 98 случаев инфекции.

Тем временем медики ищут способы борьбы с заболеванием, взявшим в осаду весь цивилизованный мир. В пятницу, 20 марта, Роспотребнадзор объявил о начале испытания прототипов вакцины против нового коронавируса. Пока испытания иммуногенности ведутся на лабораторных животных.

Накануне сотрудники НИИ имени Смородинцева в Санкт-Петербурге сообщили, что полностью расшифровали геном коронавируса.

Растет количество заболевших и в соседних с Россией странах. Так, на юге Киргизии в Ошской области выявили еще три случая COVID-19. Все заболевшие пожилые женщины от 67 до 77 лет. Они вернулись в Киргизию из Кувейта после паломничества к мусульманским святыням в Саудовской Аравии. Всего в республике шесть случаев коронавирусной инфекции.

Тревожное, но временное знамение. Как Россия закрывала Белоруссию © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

К 20 марта в Казахстане выявили 49 заболевших коронавирусом, пять новых случаев ухудшили статистику за минувшие сутки. Все новые инфицированные недавно вернулись из-за рубежа.

Центрами эпидемии стали крупнейшие города республики — Нур-Султан (25 случаев) и Алма-Ата (22 случая), еще двух заболевших обнаружили в Караганде. Власти изолировали казахстанские мегаполисы от окружающего мира.