«В городке Романо ди Ломбардия, в провинции Бергамо, от коронавируса умерла еще одна гражданка Украины, Галина, из Львовской области. Это уже вторая жертва коронавируса среди украинской общины в Италии», — написал он.
Официального подтверждения этой смерти со стороны украинских властей пока нет.
При этом в комментариях в посту пользователь под именем Aaron Cummings заявил, что это не вторая, а уже шестая смерть от коронавируса в украинской общине в Италии. С разрешения родственников умерших, он обнародовал весь список.
«Госпожа Ольга, 59 лет, умерла в Бергамо 9 марта; госпожа Надежда, 71 год, умерла 13 марта в провинции Тревизо; госпожа Мария, 67 лет, похоронили на территории Италии; госпожа Раиса, 65 лет, город Кьяри; только узнали об умершем молодом человеке, к сожалению, имя неизвестно, 1980 года [рождения], город Ровато», — сообщил он.
Среди официально подтвержденных случаев — смерть украинки от коронавируса в итальянской провинции Брешиа. Об этом Министерство иностранных дел Украины сообщило неделю назад, 13 марта.
На самой Украине в настоящее время общее количество случаев заражения новым коронавирусом составляет 26. Три человека скончались.