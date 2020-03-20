Уроженка Львовской области Украины, проживавшая в итальянской провинции Бергамо, стала жертвой осложнений, вызванных новым коронавирусом. Об этом председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий сообщил на своей странице в Facebook 20 марта

В Италии выздоровела заразившаяся коронавирусом украинка © REUTERS, Remo Casilli | REUTERS, Remo Casilli | Перейти в фотобанк

Официального подтверждения этой смерти со стороны украинских властей пока нет.

При этом в комментариях в посту пользователь под именем Aaron Cummings заявил, что это не вторая, а уже шестая смерть от коронавируса в украинской общине в Италии. С разрешения родственников умерших, он обнародовал весь список.

«Госпожа Ольга, 59 лет, умерла в Бергамо 9 марта; госпожа Надежда, 71 год, умерла 13 марта в провинции Тревизо; госпожа Мария, 67 лет, похоронили на территории Италии; госпожа Раиса, 65 лет, город Кьяри; только узнали об умершем молодом человеке, к сожалению, имя неизвестно, 1980 года [рождения], город Ровато», — сообщил он.

Среди официально подтвержденных случаев — смерть украинки от коронавируса в итальянской провинции Брешиа. Об этом Министерство иностранных дел Украины сообщило неделю назад, 13 марта.

На самой Украине в настоящее время общее количество случаев заражения новым коронавирусом составляет 26. Три человека скончались.