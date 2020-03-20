Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отменила апрельскую сессию из-за эпидемии коронавируса. Об этом 20 марта сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале

«Сессию ПАСЕ отменили. В апреле сессии не будет. Европа закрывается полностью», — написал он.