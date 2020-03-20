По его словам, местная власть лишена рычагов влияния на ситуацию с недостатком масок. Однако КГГА нашла несколько производителей, которые перестроят производство и обеспечат какую-то часть города масками. Прежде всего, тех, кто контактирует с большим количеством людей. Также Поворозник отметил, что для этого нужно время.
«На самом деле, это чистый рынок. И ситуация с вывозом из Украины десятков тонн масок, что была раньше, сейчас дает о себе знать… Пока что у нас нет такого количества масок, чтобы мы их отправили в аптечную сеть. У нас есть стратегические запасы, больницы мы, конечно, обеспечим. Но этого запаса достаточно, грубо говоря, на семь-десять дней. Их нужно постоянно пополнять», — рассказал он.