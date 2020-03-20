Из-за дефицита с медицинскими масками, который создал бизнес, киевские власти не могут обеспечить аптеки, а запаса для больниц хватит максимум на десять дней. Об этом 20 марта в интервью РБК-Украина сообщил первый заместитель председателя столичной городской госадминистрации (КГГА) Николай Поворозник

Криминал в медицинской маске. Украинские воры, грабители и проститутки адаптируются к карантину © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

«На самом деле, это чистый рынок. И ситуация с вывозом из Украины десятков тонн масок, что была раньше, сейчас дает о себе знать… Пока что у нас нет такого количества масок, чтобы мы их отправили в аптечную сеть. У нас есть стратегические запасы, больницы мы, конечно, обеспечим. Но этого запаса достаточно, грубо говоря, на семь-десять дней. Их нужно постоянно пополнять», — рассказал он.