Ранее польская Gazeta Wyborcza опубликовала статью о Калининграде, предсказывая региону непростые времена в связи с закрытием границы с Польшей из-за коронавируса и невозможностью россиян ездить в соседнюю страну за покупками. Однако читатели газеты пошли еще дальше и в комментариях в интернете предложили Варшаве воспользоваться ситуацией и вовсе забрать российский полуэксклав себе.
«Мы не готовы комментировать степень вменяемости некоторых читателей издания, но никакой дискуссии на официальном уровне по этому поводу не ведется», — сказал руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
Стоит отметить, что автор статьи в Gazeta Wyborcza признал, что даже если данный российский регион окажется полностью изолирован, то в местных продуктовых сетях создан запас товаров минимум на месяц.
Калининградская область — российский полуэксклав, т.е. территория, со всех сторон окруженная другими государствами, при этом имеющая выход к морю, в данном случае, Балтийскому.