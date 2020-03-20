Власти Калининградской области в комментарии РИА Новости 20 марта ответили тем полякам, которые во время пандемии коронавируса высказали мысль о возможности присоединить этот регион себе

Ранее польская Gazeta Wyborcza опубликовала статью о Калининграде, предсказывая региону непростые времена в связи с закрытием границы с Польшей из-за коронавируса и невозможностью россиян ездить в соседнюю страну за покупками. Однако читатели газеты пошли еще дальше и в комментариях в интернете предложили Варшаве воспользоваться ситуацией и вовсе забрать российский полуэксклав себе.

«Мы не готовы комментировать степень вменяемости некоторых читателей издания, но никакой дискуссии на официальном уровне по этому поводу не ведется», — сказал руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Польша и Венгрия отказываются пропускать через свои территории более 3 тыс. прибалтов и румын © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Калининградская область — российский полуэксклав, т.е. территория, со всех сторон окруженная другими государствами, при этом имеющая выход к морю, в данном случае, Балтийскому.