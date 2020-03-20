Бывшая депутат Верховной Рады Елена Бондаренко, комментируя эфир телеканала «НАШ», в котором обсуждалось распространение коронавируса, заявила, что это «какой-то фейк». Об этом 20 марта Telegram-канал Украина.ру сообщил со ссылкой на соцсеть бывшей народной избранницы

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк написала она.

Ранее в эфире телеканала «НАШ» Бондаренко, говоря о пандемии коронавируса, заявила: «Это какой-то фейк — чем больше слушаю, тем больше понимаю это».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 209 тысяч человек в 168 странах, более 8,7 тысячи скончались. При этом в Сети появилось множество конспирологических теорий о природе возникновения вируса, который, в частности, называли биологическим оружием.