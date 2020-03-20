«А вчера (19 марта — ред.) обсуждали снова… короновирус. Чем дальше, тем больше не верю. Поначалу, как и большинство, думала: "Ой, как страшно!". Сейчас подозреваю, что нас просто используют», — написала она.
Ранее в эфире телеканала «НАШ» Бондаренко, говоря о пандемии коронавируса, заявила: «Это какой-то фейк — чем больше слушаю, тем больше понимаю это».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 209 тысяч человек в 168 странах, более 8,7 тысячи скончались. При этом в Сети появилось множество конспирологических теорий о природе возникновения вируса, который, в частности, называли биологическим оружием.