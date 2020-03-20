Любая провокация, связанная с попыткой прорыва в Крым, будет пресечена - участников так называемого марша со стороны Украины встретят во всеоружии. Об этом депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет сказал РИА Новости 20 марта

Захарова рассказала о провокации, которую Киев готовит 3 мая в Крыму © Никита Рассказов, Украина.ру Мария Захарова сообщила, что украинская сторона готовит 3 мая провокацию по прорыву в Крым. По ее словам, организаторы «марша» из состава «Меджлиса крымскотатарского народа»* собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через госграницу России.

«Любая провокация, связанная с попыткой прорыва в Крым, будет пресечена… Мы готовы к любым действиям со стороны националистов, экстремистов, фашистов — как угодно их назови, это все синонимы по отношению к данной группе лиц, которые не гнушаются ничем. Мы их встретим во всеоружии и "с распростертыми объятьями"», — заявил Шеремет.

Он отметил, что камер для организаторов и участников «марша» в российских тюрьмах хватит, а затем у них появится возможность искупить свою вину исправительными работами.

При этом мотивы подобных провокаций в отношении России депутат видит в том, что «западные партнеры просто так деньги платить не хотят». Он подчеркнул, что организаторы существуют исключительно на такие «подачки» и дело не в национальной идее, а в бизнесе.

* Деятельность организации запрещена в РФ