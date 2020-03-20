Украинская культура находится в упадке и не выдерживает конкуренции с русской культурой и русским мировоззрением. К такому выводу пришла писательница, педагог и общественный деятель Лариса Ницой, известная своей непримиримой позицией по отношению к России. Свое мнение она озвучила в недавнем чате с читателями «Главреда»

Ницой неоднократно попадала в скандальные ситуации из-за своей ненависти к русскому языку и культуре. Так, она требовала увольнения таксиста, который заговорил с ней по-русски, а также отругала президента Владимира Зеленского за «антиукраинские» музыкальные пристрастия. В Киеве покажут рок-оперу о штурме Москвы по сценарию скандалистки Ницой © Facebook, Larysa Nitsoi/Олеся Венгринович | Перейти в фотобанк

На этот раз от писательницы досталось классикам русской литературы: Пушкину, Лермонтову и Достоевскому. Все они, по мнению Ницой, не кто иные, как «щупальца русского мира», которые опутали Украину и ее культуру.

«А что такое Пушкин для Украины? Пушкин для Украины — это ничто», — сказала она.

В этот же ряд общественница поставила и знаменитого советского исполнителя Владимира Высоцкого.

«А давайте вспомним какого-то украинского певца, барда, которого уже нет среди живых, и чтобы на концерты, посвященные его памяти, украинцы бы валом валили с цветами… Разве у нас таких нет? Есть! Но мы не знаем своего. Почему не знаем? И пока есть эти "щупальца" везде, на каждом шагу, мы не можем это место заполнить своим. Надо освободить это место, как шкаф от вещей, и заполнить своим», — заключила Ницой.