Бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов призвал украинцев готовиться к массовой безработице. Свой прогноз он опубликовал на странице в Facebook 19 марта

Уровень безработицы на Украине остается одним из самых высоких в Европе — Минэкономразвития © РИА Новости, Артем Житенев | Перейти в фотобанк Денис Шмыгаль призвал правительство готовиться к экономическому кризису, который может стать следствием мирового финансового кризиса. Так, он поручил министру развития экономики Игорю Петрашко разработать несколько сценариев для оперативного реагирования.

При этом Милованов обратил внимание на то, что в Китае безработица выросла за месяц на 1% до 6,2%. На Украине безработица равна примерно 8,6%, что составляет около 1,5 миллионов человек, и если она возрастет на 1%, то от 170-ти до 500 тысяч человек потеряют работу.

«Наиболее уязвимыми к потере работы во время кризиса являются неформально занятые рабочие… В Украине это около 20% от общего числа работников, или 3 400 000 человек. Из них 22-23% работают в сферах торговли, мелкого ремонта, питания, гостиниц и транспорта. То есть примерно 700 тысяч человек… В Китае <…> 40% рабочих работают в нормальных условиях, 25% потеряли работу, 17% не получают зарплату, а 20% имеют задержку с зарплатой», — написал Милованов.

В связи с этим он заявил, что предположение о том, что работу потеряют от четверти до половины неформально занятых работников в наиболее уязвимых отраслях, может быть принято как «обоснованное и консервативное».