Количество заболевших в Латвии к 18 марта составило 86 человек. В республике действует режим чрезвычайной ситуации, под запретом массовые мероприятия и пассажирские перевозки. Школьников и студентов отправили на каникулы.
«Государственная поддержка для смягчения последствий кризиса, вызванного вспышкой COVID-19 в Латвии, составит более 2 миллиардов евро. Первоначально планировалось, что объем поддержки составит 1 миллиард евро», — рассказал Рейрс.
Всего в мире коронавирусом заболели более 207 тысяч человек, свыше 7,4 тысячи из них погибли.