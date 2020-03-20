Правительство Латвии готово потратить более 2 млрд евро, чтобы смягчить последствия кризиса, который вызвала пандемия коронавируса. Об этом 19 марта сообщил министр финансов республики Янис Рейрс

Коронавирус в Европе: Италия опередила Китай по числу умерших, Меркель вспомнила о Второй мировой © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Государственная поддержка для смягчения последствий кризиса, вызванного вспышкой COVID-19 в Латвии, составит более 2 миллиардов евро. Первоначально планировалось, что объем поддержки составит 1 миллиард евро», — рассказал Рейрс.

Всего в мире коронавирусом заболели более 207 тысяч человек, свыше 7,4 тысячи из них погибли.