Появившийся в китайском Ухане в 2019 году коронавирус SARS-CoV-2 возник в результате естественной эволюции. К такому выводу пришли специалист института Скриппса (США) Кристиан Андерсен, а также группа международных исследователей, результат работы которых был на днях опубликован в журнале Nature Medicine

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В новом исследовании утверждается, что анализ общедоступных данных о последовательности генома SARS-CoV-2 и родственных вирусов не выявил доказательств того, что вирус был изготовлен в лаборатории или иным образом сконструирован.

«Сравнивая доступные данные о последовательности генома для известных штаммов коронавируса, мы можем твердо определить, что SARS-CoV-2 возник в результате естественных процессов», — заявил Андерсен.

Биологи получили данные генов, кодирующих белки спаек — образований, позволяющих вирусу присоединяться к клетке и проникать внутрь нее, и выявили, что рецептор-связывающий домен (RBD) эволюционировал самостоятельно, и не может быть создан искусственно.

При этом было установлено, что основа SARS-CoV-2 значительно отличается от уже известных ранее вирусов человека.

Основываясь на анализе геномной последовательности, ученые пришли к выводу, что наиболее вероятное происхождение SARS-CoV-2 следует одному из двух возможных сценариев. Согласно первому сценарию, вирус развился до своего нынешнего патогенного состояния благодаря естественному отбору у нечеловеческого хозяина, а затем перешел к человеку. Второй сценарий предполагает, что непатогенная версия вируса перешла от животного к человеку и затем эволюционировала до его нынешнего патогенного состояния в человеческой популяции.