Президент США Дональд Трамп решил отменить запланированную на июнь встречу лидеров стран G7 в Кэмп-Дэвиде. Об этом официальный представитель Белого дома Джадд Дир сообщил Reuters 20 марта

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Чтобы каждая страна могла сосредоточиться на борьбе с медицинскими и экономическими проблемами из-за COVID-19, по указанию президента Трампа директор Национального экономического совета США и представитель США по G7 Ларри Кудлоу рассказал своим коллегам из G7, что саммит лидеров G7, который должен был состояться в Кэмп-Дэвиде в июне, теперь будет проводиться в форме видеотелеконференции», — заявил Дир.

В понедельник, 16 марта, Трамп уже провел такую конференцию с лидерами крупнейших промышленно развитых стран мира и планирует повторить это в апреле, мае и июне, когда должна была состояться физическая встреча на президентском ретрите в Мэриленде. Отмечается, что Белый дом рассматривает такое изменение как часть усилий по смягчению последствий для борьбы с коронавирусом.

По традиции же Соединенные Штаты, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия, Великобритания и ЕС посылают большие делегации со своими лидерами на саммиты G7, где для их освещения также собираются журналисты со всего мира.

В 2018 году американский президент заявлял, что Россия должна вернуться в формат «Большой семерки». Премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласился с идеей Трампа.