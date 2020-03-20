Утром 19 марта в ряде городов Украины произошел транспортный коллапс. Он был вызван введенным в стране карантином, согласно которому с 17 марта закрылось метро, а с 18 марта было прекращено автобусное, авиа- и железнодорожное сообщение. При этом спешащие на работу люди были вынуждены игнорировать правило о максимально допустимом числе человек в транспортном средстве.
Так, больше всего нарушений было выявлено в Донецкой области. Там полицейские составили 58 админпротоколов. Также нарушения выявлены в Киеве (31 протокол), Киевской (25), Херсонской (24), Сумской (19), Черкасской (18), Волынской (14) и Винницкой (13) областях.
Кроме того, 10 админпротоколов составлено в Львовской области, по девять — в Ровенской и Кировоградской областях, четыре — в Николаевской, по три — в Закарпатской, Полтавской и Черниговской областях, два — в Житомирской. Еще по одному протоколу составили полицейские в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой областях и в Одесской области.
Тем временем Минздрав Украины не исключил возможности продления карантина после 3 апреля, если число случаев инфицирования новым коронавирусом продолжит увеличиваться. На данный момент в стране зафиксировано 26 случаев заражения, три из которых были смертельными.