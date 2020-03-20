Украинские полицейские зафиксировали 270 нарушений правил карантина. Об этом сообщила пресс-служа МВД в Telegram 19 марта

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Так, больше всего нарушений было выявлено в Донецкой области. Там полицейские составили 58 админпротоколов. Также нарушения выявлены в Киеве (31 протокол), Киевской (25), Херсонской (24), Сумской (19), Черкасской (18), Волынской (14) и Винницкой (13) областях.

Кроме того, 10 админпротоколов составлено в Львовской области, по девять — в Ровенской и Кировоградской областях, четыре — в Николаевской, по три — в Закарпатской, Полтавской и Черниговской областях, два — в Житомирской. Еще по одному протоколу составили полицейские в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой областях и в Одесской области.

Тем временем Минздрав Украины не исключил возможности продления карантина после 3 апреля, если число случаев инфицирования новым коронавирусом продолжит увеличиваться. На данный момент в стране зафиксировано 26 случаев заражения, три из которых были смертельными.