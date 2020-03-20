Президент Украины Владимир Зеленский ввел в персональный состав Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова. Об этом говорится в указе №99 от 19 марта

Алексей Резников. Биографическая справка © Y27 / wikimedia.org тексте документа.

Указ вступает в силу с момента его публикации.

Алексей Резников — вице-премьер-министр, глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины. С ноября 2018 по март 2020 года — партнер «ЮФ "Астерс"».

В 2014-2015 годах занимал должность секретаря Киевского горсовета. Также с апреля 2016 года является зампредседателя Киевской городской госадминистрации (КГГА).

С 18 сентября 2019 года Резников представляет Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске.