«Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Резникова Алексея Юрьевича — вице-премьер-министра Украины — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины», — говорится в тексте документа.
Указ вступает в силу с момента его публикации.
Алексей Резников — вице-премьер-министр, глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины. С ноября 2018 по март 2020 года — партнер «ЮФ "Астерс"».
В 2014-2015 годах занимал должность секретаря Киевского горсовета. Также с апреля 2016 года является зампредседателя Киевской городской госадминистрации (КГГА).
С 18 сентября 2019 года Резников представляет Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске.