Пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе 20 марта своей странице в Facebook сообщил о 15 обстрелах своих позиций за минувшие сутки

«Дом», в котором не стоит жить. Как Украина пытается обрабатывать Донбасс © vk.com, Тв Дом | Перейти в фотобанк

Позиции ВСУ подвергались обстрелам в районе Павлополя, Авдеевки, Красногоровки, Новолуганского и Новоташковского. Стрельба велась из минометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперского оружия и гранатометов.

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, которые объявили о своей независимости после госпереворота в Киеве. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.