Украинские силовики утверждают, что от огня, который вели ополченцы, один военнослужащий погиб, а другой получил ранения.
Позиции ВСУ подвергались обстрелам в районе Павлополя, Авдеевки, Красногоровки, Новолуганского и Новоташковского. Стрельба велась из минометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперского оружия и гранатометов.
В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, которые объявили о своей независимости после госпереворота в Киеве. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.