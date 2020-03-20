За сутки на Украине статистику коронавируса на Украине пополнили еще пять человек. Об этом 20 марта сообщает Минздрав страны в Facebook

Все заболевшие — из Черновицкой области, где зафиксировали первый случай коронавируса на Украине. «Пациенты изолированы, их состояние стабильное. Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них — летальные», — сообщает Минздрав. Накануне эпидемия унесла жизнь 56-летней жительницы Ивано-Франковска. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Границы страны закрыты для иностранцев. Ожидается, что карантин продлится до 3 апреля, однако власти могут его продлить, если эпидемиологическая ситуация не улучшится.