Все заболевшие — из Черновицкой области, где зафиксировали первый случай коронавируса на Украине.
«Пациенты изолированы, их состояние стабильное. Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них — летальные», — сообщает Минздрав.
Накануне эпидемия унесла жизнь 56-летней жительницы Ивано-Франковска.
Кабмин Украины распорядился с 17 марта закрыть метро, а со следующего дня и отменить авиа-и железнодорожные перевозки. На Украине перестали принимать посетителей торгово-развлекательные центры, рестораны и кинотеатры.
Границы страны закрыты для иностранцев. Ожидается, что карантин продлится до 3 апреля, однако власти могут его продлить, если эпидемиологическая ситуация не улучшится.