Заболевший коронавирусом житель украинского Житомира отказывался от госпитализации, когда узнал о позитивном результате теста на COVID-19, в связи с чем пришлось прибегнуть к помощи полиции. Об этом мэр города Сергей Сухомлин сообщил изданию «Житомир.info» 19 марта

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«К этому пациенту, у которого подтвержден диагноз заболевания коронавирусом, есть очень много вопросов. Он не хотел оставаться в больнице, и нам пришлось прибегнуть к помощи полиции. Во-вторых, он реально скрывал информацию о круге лиц, с которыми он контактировал. Мы выяснили, что в Австрию он возил целую группу из Житомира и с этой группой он возвращался из Австрии», — сообщил Сухомлин.

По его словам, мужчина рассказал только о жене, детях и своем друге, который встретил его в аэропорту. Про всех остальных властям пришлось узнавать из социальных сетей.

«Он с 7 по 14 марта находился за границей, был в Германии и Австрии, прибыл в Украину 14 марта… Приехал с жителями Житомира: с отцом и сыном. К сожалению, пока он отказывается нам сообщить, кто именно его доставил в Житомир. Но вот сейчас на оперативном штабе мы договорились, что его очень попросим, ​​убедительно, чтобы он не подвергал, в первую очередь, этих людей опасности. От 14 марта, по его словам, находился в самоизоляции. Вчера ему стало плохо, поднялась температура, началась симптоматика, которая отвечает симптомам коронавируса, вызвал неотложку и был госпитализирован», — рассказал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

По последним данным Минздрава Украины, в стране зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, три из которых стали смертельными. Наибольшее число заболевших наблюдается в Черновицкой области.