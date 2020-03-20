Женщина долго занималась самолечением и обратилась к врачам слишком поздно. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
«Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19», — говорится в сообщении.
На следующий день, 19 марта, Киевский лабораторный центр подтвердил, что результаты тестов умершей на коронавирус были положительными.
Женщина накануне смерти контактировала со своим супругом, который недавно вернулся из-за рубежа и находился на домашнем карантине.
К 20 марта на Украине зарегистрировали 26 случаев коронавируса. Три человека скончались. Первой умершей стала 71-летняя пенсионерка из Житомирской области.
С 17 марта правительство Украины закрыло въезд в страну для иностранцев. Всеобщий карантин на Украине будет действовать, по крайней мере, до 3 апреля.