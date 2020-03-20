«По их мнению, батькой по отношению к белорусам был Пётр Машеров (первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии (1965-1980). Погиб в 1980-м в ДТП. — ред.), а не сегодняшний президент страны», — пояснил эксперт.
По его мнению, все претензии президента Лукашенко к России в вопросе коронавируса связаны с его подготовкой к выборам и попыткой переложить ответственность за происходящее внутри его страны на Москву.
«То есть "виновата Россия, это она закрыла границы, и поэтому у нас в экономике такие проблемы, рушится транзит, торговля" и так далее. Хотя стоит отметить, что системные ошибки в экономике были характерны для Белоруссии ещё в течение двух десятилетий точно», — подчеркнул политолог.
Безпалько добавил, что к кризисной ситуации в республике всего лишь привела ситуация, когда Минск стал получать часть нефти по мировым ценам от нероссийских производителей и с меньшими скидками со стороны России.