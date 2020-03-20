Хотя президента Белоруссии Александра Лукашенко принято называть «Батькой», многие белорусы очень негативно реагировали на это прозвище. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в недавнем комментарии ИА «Новороссия»

«Давайте сравним». Безпалько объяснил, зачем Лукашенко заговорил о «полыхающей России» © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Пётр Машеров (первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии (1965-1980). Погиб в 1980-м в ДТП. — ред.), а не сегодняшний президент страны», — пояснил эксперт.

По его мнению, все претензии президента Лукашенко к России в вопросе коронавируса связаны с его подготовкой к выборам и попыткой переложить ответственность за происходящее внутри его страны на Москву.

«То есть "виновата Россия, это она закрыла границы, и поэтому у нас в экономике такие проблемы, рушится транзит, торговля" и так далее. Хотя стоит отметить, что системные ошибки в экономике были характерны для Белоруссии ещё в течение двух десятилетий точно», — подчеркнул политолог.

Безпалько добавил, что к кризисной ситуации в республике всего лишь привела ситуация, когда Минск стал получать часть нефти по мировым ценам от нероссийских производителей и с меньшими скидками со стороны России.