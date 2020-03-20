Если бы Абхазия и Южная Осетия вернулись в состав Грузии на правах особого статуса, это вызвало бы негодование ура-патриотической общественности. Об этом рассказал основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе в интервью изданию Украина.ру

Эксперт Сихарулидзе: На выборах в Грузии будет борьба «патриотической» и «дипломатической» идей

По его словам, на предстоящих парламентских выборах произойдет борьба между «патриотической» риторика, с одной стороны, и более дипломатической, нацеленной на переговоры, с другой.

«Если раньше идея дипломатических переговоров была более популярна, то сейчас на фоне различных осложнений в стране национал-патриотическая риторика стала чуточку крепче. Но я все же думаю, что у дипломатического подхода нет альтернативы», — подчеркнул Сихарулидзе.

При этом специалист сомневается, что в ближайшее время возможно проведение аналога Нормандского формата по ситуации с Абхазией/Южной Осетией, поскольку у высказавшей эту идею президента Саломе Зурабишвили нет никакого авторитета даже внутри страны.