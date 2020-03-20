Для части грузинской элиты, которая привыкла вести топорную политику, идея победы очень важна, иначе, как они считают, Грузия якобы сама даст России дополнительный механизм влияния на внутриполитические процессы, пояснил эксперт.
По его словам, на предстоящих парламентских выборах произойдет борьба между «патриотической» риторика, с одной стороны, и более дипломатической, нацеленной на переговоры, с другой.
«Если раньше идея дипломатических переговоров была более популярна, то сейчас на фоне различных осложнений в стране национал-патриотическая риторика стала чуточку крепче. Но я все же думаю, что у дипломатического подхода нет альтернативы», — подчеркнул Сихарулидзе.
При этом специалист сомневается, что в ближайшее время возможно проведение аналога Нормандского формата по ситуации с Абхазией/Южной Осетией, поскольку у высказавшей эту идею президента Саломе Зурабишвили нет никакого авторитета даже внутри страны.