Западу и США невыгодно превращать Казахстан в откровенно антироссийское государство, поскольку им нужна стабильность в республике. Об этом рассказал казахский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Казахстанский эксперт Мамырайымов: Борьба с коронавирусом нашей власти выгодна политически © Platon.asia

Тем более, подчеркнул политолог, Нурсултан Назарбаев в последнее время все больше и больше демонстрирует свою лояльность Москве, по сравнению с тем, когда он был президентом Казахстана.

«Это, наверное, как-то беспокоит Запад, и они пытаются как-то воздействовать. Но я не думаю, что Запад пойдет на то, чтобы Казахстан резко дистанцировался от Москвы и стал устраивать какие-то инциденты внутри страны», — указал Мамырайымов.

В то же время, по его мнению, есть косвенные признаки того, что Запад пытается воздействовать на Казахстан и принудить его к дистанцированию от Москвы, о чем свидетельствует замораживание счетов фонда республики в нью-йоркском банке по иску молдавского бизнесмена Анатолия Стати.