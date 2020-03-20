О продовольственном дефиците на фоне распространения коронавируса сообщали жители Австралии, США, Германии, Канады, Японии и некоторых других стран. Быстрее всего заканчиваются предметы личной гигиены и чистящие средства. При этом люди также запасаются продуктами питания, килограммами закупая крупы и сахар.
По словам Филиндаша, на Украине дефицита продуктов сейчас нет, однако он не исключил, что такое может произойти.
«Учитывая то, что происходит в мире — закрытие границ, паника, учитывая то, что происходит в Украине, когда с каждым днем гривна падает по отношению к доллару, учитывая то, что многие люди остаются без средств к существованию, учитывая закрытие многих заведений, я не исключаю, что через некоторое время проблема с продуктами может возникнуть», — сказал он.
При этом он обратил внимание, что в случае введения в стране режима чрезвычайного положения при необходимости предусматривается возможность реализации продуктов по карточкам.
Однако, по словам экс-нардепа, на Украине все госслужбы находятся в таком плохом состоянии, что он не знает, каким образом государство могло бы оперативно организовать такую систему.