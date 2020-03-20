Ввиду ряда как внешних, так и внутренних факторов в условиях пандемии коронавируса не исключено, что на Украине может возникнуть дефицит продуктов питания. Об этом экс-депутат Верховной Рады Евгений Филиндаш сказал в интервью изданию Украина.ру 18 марта

Евгений Филиндаш: На Украине смогут объявить режим ЧП — видео ©

По словам Филиндаша, на Украине дефицита продуктов сейчас нет, однако он не исключил, что такое может произойти.

«Учитывая то, что происходит в мире — закрытие границ, паника, учитывая то, что происходит в Украине, когда с каждым днем гривна падает по отношению к доллару, учитывая то, что многие люди остаются без средств к существованию, учитывая закрытие многих заведений, я не исключаю, что через некоторое время проблема с продуктами может возникнуть», — сказал он.

При этом он обратил внимание, что в случае введения в стране режима чрезвычайного положения при необходимости предусматривается возможность реализации продуктов по карточкам.

Однако, по словам экс-нардепа, на Украине все госслужбы находятся в таком плохом состоянии, что он не знает, каким образом государство могло бы оперативно организовать такую систему.