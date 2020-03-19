Бизнесмен Ринат Ахметов выделил около 11 млн долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19, объединив все ресурсы своего благотворительного фонда, компаний ДТЭК и «Метинвест», ФК «Шахтер» и всех активов его финансово-промышленного холдинга SCM. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба фонда

«У них в мире — кашель, у нас — воспаление легких»: Ахметов готов раскошелиться ради спасения украинской экономики © Сommons.wikimedia/Juda Engelmayer

По решению учредителя, фонд закупит для всей Украины еще 300 тыс. экспресс-тестов на коронавирус, которые в самые короткие сроки будут переданы в Стабилизационный фонд, инициированный президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, дополнительно будут приобретены как минимум 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и другое оборудование. Фонд также уже закупил средства индивидуальной защиты для украинских медиков.

Кроме того, организация Ахметова приобретает анализаторы экспресс-тестов на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них, а также 20 тыс. экспресс-тестов.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных фондом во все области страны по проекту «200 скорых для Украины».