«Коронавирус — это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые. Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам», — цитируются в документе слова Ахметова.
По решению учредителя, фонд закупит для всей Украины еще 300 тыс. экспресс-тестов на коронавирус, которые в самые короткие сроки будут переданы в Стабилизационный фонд, инициированный президентом Владимиром Зеленским.
Кроме того, дополнительно будут приобретены как минимум 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и другое оборудование. Фонд также уже закупил средства индивидуальной защиты для украинских медиков.
Кроме того, организация Ахметова приобретает анализаторы экспресс-тестов на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них, а также 20 тыс. экспресс-тестов.
Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных фондом во все области страны по проекту «200 скорых для Украины».