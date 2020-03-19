В России еще четырех пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, выписали из московской инфекционной больницы. Об этом 19 марта сообщила журналистам заммэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

СНБО Украины решает, чем в стране лечить коронавирус © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Сегодня были выписаны еще четыре пациента, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция. Подробные повторные тесты подтвердили отсутствие заболевания. Пациенты в настоящее время здоровы, у них не наблюдается никаких симптомов болезни», — цитирует Ракову РИА Новости.

Она уточнила, что среди выздоровевших две женщины и двое мужчин. Комплексные лабораторные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат, а сами пациенты находятся в хорошем состоянии.