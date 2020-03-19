Ранее из московской клинической больницы был выписан первый пациент, у которого была выявлена новая коронавирусная инфекция. Таким образом, в Москве сегодня полностью излечились от коронавируса пять пациентов.
«Сегодня были выписаны еще четыре пациента, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция. Подробные повторные тесты подтвердили отсутствие заболевания. Пациенты в настоящее время здоровы, у них не наблюдается никаких симптомов болезни», — цитирует Ракову РИА Новости.
Она уточнила, что среди выздоровевших две женщины и двое мужчин. Комплексные лабораторные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат, а сами пациенты находятся в хорошем состоянии.