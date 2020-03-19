Берлину после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ будет труднее отказаться от антироссийских санкций, поскольку политика Германии по-прежнему зависит от общеевропейского консенсуса. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в недавнем комментарии НСН

«Биржа рухнула, люди прячут продукты» — Рар о влиянии коронавируса на Германию © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«В Европе есть государства, такие как Польша, три прибалтийские республики и Швеция, которые выступают за продление и усиление санкций. Они давят на других. Это нужно учитывать», — пояснил Рар.

Эксперт также отметил, что кандидаты на пост главы правящей партии Германии ХДС Фридрих Мерц и Норберт Рёттген являются абсолютными евроатлантистами, которые уже сейчас выступают за новые санкции против России.

То же самое касается и возможного будущего партнера христианских демократов по правительству, партии зеленых, которые тоже наотрез отказываются нормализовать отношения с Россией, пока она не встанет на путь демократии, как они говорят, добавил политолог.

К тому же, заключил специалист, рядовые граждане также настороженно относятся к России, поскольку 99% СМИ в Германии контролируются либеральными силами, а там ничего хорошего о России не говорится.