По его мнению, итальянцы, греки, болгары и даже австрийцы давно бы отказались от санкций в отношении России, но поскольку они включены в этот самый европейский консенсус, то не могут пойти на такой шаг.
«В Европе есть государства, такие как Польша, три прибалтийские республики и Швеция, которые выступают за продление и усиление санкций. Они давят на других. Это нужно учитывать», — пояснил Рар.
Эксперт также отметил, что кандидаты на пост главы правящей партии Германии ХДС Фридрих Мерц и Норберт Рёттген являются абсолютными евроатлантистами, которые уже сейчас выступают за новые санкции против России.
То же самое касается и возможного будущего партнера христианских демократов по правительству, партии зеленых, которые тоже наотрез отказываются нормализовать отношения с Россией, пока она не встанет на путь демократии, как они говорят, добавил политолог.
К тому же, заключил специалист, рядовые граждане также настороженно относятся к России, поскольку 99% СМИ в Германии контролируются либеральными силами, а там ничего хорошего о России не говорится.