Действия властей Львова, которые они принимают в рамках карантина из-за эпидемии коронавируса, недостаточны. Об этом рассказала журналистка местного сайта «Варианты» Иванка Корань в интервью изданию Украина.ру

Журналистка Иванка Корань: Действия властей Львова против коронавируса недостаточны © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«О средствах защиты — также город ими не обеспечен. Лишь две машины скорой помощи оборудованы для транспортировки инфицированных больных. Аппараты искусственного дыхания можно посчитать на пальцах одной руки», — сетует Корань.

Журналистка добавила, что в городе как таковой паники нет, поскольку никто не знает, что это такое — коронавирус.

Однако, по ее мнению, многие люди понимают, что если эпидемия будет развиваться такими темпами и масштабами, как в Италии, то это будет очень серьёзное испытание для страны.