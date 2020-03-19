В частности, посетовала эксперт, до сих пор практически нет тестов для выявления инфекции, и не приходится надеяться на то, что они будут в достаточном количестве.
«О средствах защиты — также город ими не обеспечен. Лишь две машины скорой помощи оборудованы для транспортировки инфицированных больных. Аппараты искусственного дыхания можно посчитать на пальцах одной руки», — сетует Корань.
Журналистка добавила, что в городе как таковой паники нет, поскольку никто не знает, что это такое — коронавирус.
Однако, по ее мнению, многие люди понимают, что если эпидемия будет развиваться такими темпами и масштабами, как в Италии, то это будет очень серьёзное испытание для страны.