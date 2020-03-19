Украинские букмекеры в связи с ситуацией решили немного подшутить над властями, предложив клиентам делать ставки и коэффициенты на новые нетривиальные запреты. Об этом говорится в публикации спортивного издания «Чемпионат» от 19 марта

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«На фоне остальных коэффициентов это выглядит довольно реалистично. За 250.00 можно сделать ставку на то, что в Украине в 2020 году запретят фильмы, в кадре которых есть скопления больше 10 человек. Видимо, чтобы неповадно было», — пишет издание.

В России же букмекеры принимают ставки на вероятный дефицит некоторых круп и предметов гигиены, а также на то, когда именно власти официально решат возобновить спортивные соревнования.