В частности, отмечают журналисты, коэффициентом 50.00 (2% вероятности) оцениваются перспективы того, что власти страны хотя бы на одни сутки до конца года запретят пользоваться сотовой связью во всей стране.
«На фоне остальных коэффициентов это выглядит довольно реалистично. За 250.00 можно сделать ставку на то, что в Украине в 2020 году запретят фильмы, в кадре которых есть скопления больше 10 человек. Видимо, чтобы неповадно было», — пишет издание.
В России же букмекеры принимают ставки на вероятный дефицит некоторых круп и предметов гигиены, а также на то, когда именно власти официально решат возобновить спортивные соревнования.