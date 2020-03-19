На Украине газеты и журналы массово приостанавливают работу из-за коронавируса. Об этом 19 марта сообщает «Страна»

«Главная причина — паралич системы распространения изданий. Останавливают свою работу киоски по продаже прессы (в частности, «Союзпечать» в Киеве), точки в метро, а также фирмы по развозке центральных изданий по регионам», — говорится в сообщении. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В частности, до конца объявленного карантина останавливается издание, печать и распространение печатных СМИ от издательства «Украинский Медиа Дом», в том числе и бумажной версии «КП в Украине». UMH Group выпускает газеты «КП в Украине», «Аргументы и факты», журналы «Теленеделя», «Корреспондент», «Деньги», «Футбол» и другие.

Также главред «Нового времени» Виталий Сыч заявил о приостановке печатных выходов журнала. Перестанет на период карантина выходить и газета «Факты». Информацию о приостановке работы «Вестей» «Стране» подтвердила главред издания Оксана Омельченко.

При этом отмечается, что парламентская газета «Голос Украины» продолжит выпуск. Выходить также будут и многие местные газеты, которые распространяются преимущественно по подписке.