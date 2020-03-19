Ранее экс-депутат Верховной Рады и глава запрещенного в РФ «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефат Чубаров заявлял, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска «Чонгар» в начале мая.
«Сейчас готовится новая провокация — некий "Марш на Крым" 3 мая. Его организаторы из состава так называемого Меджлиса крымско-татарского народа* собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России», — сказала дипломат.
Захарова добавила, что, нагнетая обстановку вокруг Крыма, Европейский Союз продолжает антигуманную практику визовой дискриминации крымчан, которая противоречит не только ключевым международным стандартам в сфере прав человека, но и ряду основополагающих документов самого ЕС.
Она также назвала абсурдными обвинения Евросоюза в адрес России в том, что Москва якобы проводит политику по замещению крымского населения.