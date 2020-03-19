Украина готовит провокацию в Крыму 3 мая, которая предусматривает в прямом смысле прорыв государственной границы РФ. Об этом 19 марта сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова во время общения с журналистами

Крым остается полуостровом, свободным от коронавируса © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк Рефат Чубаров заявлял, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска «Чонгар» в начале мая.

«Сейчас готовится новая провокация — некий "Марш на Крым" 3 мая. Его организаторы из состава так называемого Меджлиса крымско-татарского народа* собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что, нагнетая обстановку вокруг Крыма, Европейский Союз продолжает антигуманную практику визовой дискриминации крымчан, которая противоречит не только ключевым международным стандартам в сфере прав человека, но и ряду основополагающих документов самого ЕС.

Она также назвала абсурдными обвинения Евросоюза в адрес России в том, что Москва якобы проводит политику по замещению крымского населения.