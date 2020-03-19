Нацбанк Белоруссии предупредил о возможной нехватке наличной валюты в кассах банков и обменных пунктах из-за ограничений на передвиижении, связанных с распространением коронавируса. Об этом в четверг, 19 марта, сообщили в пресс-службе регулятора

«В настоящее время в связи с распространением эпидемии коронавируса и принимаемыми мерами по ограничению въезда иностранных граждан международные авиакомпании значительно сократили количество полетов, что существенно осложнило перемещение грузов между странами. Ввиду этого в данный момент европейские банки и финансовые организации, предоставляющие услуги по продаже наличных долларов США на европейском рынке, испытывают трудности с доставкой валюты из Соединенных Штатов Америки», — говорится в сообщении.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о приостановке авиа- и морского сообщения со странами Европы, за исключением Великобритании. Свои границы для иностранцев из-за коронавируса также закрыли и большинство европейских стран.