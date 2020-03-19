«В настоящее время в связи с распространением эпидемии коронавируса и принимаемыми мерами по ограничению въезда иностранных граждан международные авиакомпании значительно сократили количество полетов, что существенно осложнило перемещение грузов между странами. Ввиду этого в данный момент европейские банки и финансовые организации, предоставляющие услуги по продаже наличных долларов США на европейском рынке, испытывают трудности с доставкой валюты из Соединенных Штатов Америки», — говорится в сообщении.
В Нацбанке отметили, что такая ситуация привела к дефициту долларов США в странах региона. При этом отсутствуют ограничения на покупку долларов в безналичной форме, а в кассах банка в достаточном количестве доступна другая валюта — например, евро.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о приостановке авиа- и морского сообщения со странами Европы, за исключением Великобритании. Свои границы для иностранцев из-за коронавируса также закрыли и большинство европейских стран.