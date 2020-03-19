Отмечается, что заместитель Секретаря СНБО Украины Алексей Соловьев провел рабочую встречу с ведущими украинскими специалистами-эпидемиологами и инфекционистами. Стороны обсудили текущую ситуацию с распространением нового коронавируса на Украине, а также вопросы организации лечебного процесса.
«По результатам совещания направлено письмо во все областные государственные администрации по рассмотрению вопросов размещения медицинских работников в гостиницах, хостелах и т.д., их транспортировкв на рабочие места и обеспечение членов их семей необходимой помощью», — говорится в сообщении.