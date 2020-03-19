СНБО Украины распорядилось расселить медиков в отелях и организовать их транспортировку на работу. Об этом 19 марта ведомство сообщает в Facebook

СНБО Украины решает, чем в стране лечить коронавирус © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Алексей Соловьев провел рабочую встречу с ведущими украинскими специалистами-эпидемиологами и инфекционистами. Стороны обсудили текущую ситуацию с распространением нового коронавируса на Украине, а также вопросы организации лечебного процесса.

«По результатам совещания направлено письмо во все областные государственные администрации по рассмотрению вопросов размещения медицинских работников в гостиницах, хостелах и т.д., их транспортировкв на рабочие места и обеспечение членов их семей необходимой помощью», — говорится в сообщении.