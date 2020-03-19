Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что нужно готовиться к худшим вариантам развития событий в экономике из-за коронавируса. Об этом в четверг, 19 марта, сообщила пресс-служба главы государства

«Надо быть готовым к любым, причем не самым благоприятным, даже к самым худшим вариантам развития, включая и модель мобилизационной экономики. Надо быть готовыми ко всему», — сказал Токаев в ходе осмотра блок-поста, расположенного на окраине Нур-Султана.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Аскару Мамину, Токаев акцентировал внимание на необходимости выработки новых подходов к управлению экономикой в условиях крайне неблагоприятной мировой конъюнктуры.

Президент также разъяснил причины введения карантина.

«В нынешней ситуации без таких мер, как карантин, невозможно. Вы видите, что происходит в мире. Нужны решительные действия и сплоченность. И, конечно же, приходится применять и такие средства, как карантин. Думаю, что наши граждане к этим мерам отнесутся с пониманием. Все это делается для здоровья наших граждан», — отметил Токаев.

Согласно последним данным, в Казахстане зарегистрировано 44 случая заражения коронавирусом.